OM eist levenslang en lange celstraffen in liquidatieonderzoeken

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag de strafeisen uitgesproken tegen acht verdachten in de leeftijd van 27 tot 44 jaar die door het OM worden verdachte van deelname aan een criminele organisatie die het plegen van moorden tot doel had. Dit meldt het OM dinsdag.

Levenslang en 25 jaar celstraf

Drie mannen worden daarnaast verdacht van drie voltooide moorden en van twee voorgenomen moorden. Tegen de 33-jarige Iliass K. eist het OM een levenslange gevangenisstraf. De 33-jarige Gökhan C. hoorde 25 jaar tegen zich eisen. De eisen tegen de overige verdachten bedragen tussen de vier en acht jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De geweldsdelicten zijn terug te voeren op een breder onderwereldconflict, dat vanaf 2012 in en rond Amsterdam speelde, en waar liquidaties over en weer plaatsvonden.

Ennetcom

Cruciaal voor de bewijsvoering in deze strafzaken is de pretty good privacy communicatie (PGP) tussen verdachten via de servers van Ennetcom. Het OM heeft hiermee inkijk gekregen in de meedogenloze mentaliteit van de verdachten. Ze spreken over lugubere to do lijsten, over zuiveren en vegen, en die slang moeten we afmaken.

'Voorpret'

'Verdachten hebben voorpret over de gewelddadige dood van iemand anders. Het geeft een onthutsend beeld van hun verwrongen groepsdenken, en hoe verdachten aankijken tegen hun daden en de waarde van het leven van anderen. De wijze waarop er werd beschikt over leven en dood is huiveringwekkend, aldus de officier van justitie.

Criminele organisatie

Het OM is van oordeel dat sprake is van een nietsontziende criminele organisatie met als doel het plegen van levensdelicten. 'Een onzalige binding tussen de deelnemers, die hen aan de gang houdt. Niet alleen omdat men elkaar toch al kent en weet wat men aan elkaar heeft, maar ook omdat stoppen haast niet meer kan. Deze vliegwielwerking van een criminele organisatie bevordert crimineel gedrag', aldus de officier van justitie.

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband vindt zijn basis in zowel familiaire als langdurige vriendschappelijke banden, en kent een duidelijke hiërarchie, structuur en rolverdeling binnen de organisatie. Dat blijkt o.a. uit de gedegen voorbereidingen van liquidaties via versleutelde communicatiemiddelen, uitgebreide voorverkenningen en observaties van beoogde doelwitten, het bezit van (semi)automatische vuurwapens, het gebruik van bakens en kogelvrije vesten, en het gebruik van gestolen vluchtauto’s met valse kentekenplaten, die na gebruik in brand werden gestoken. Ook was sprake van uitbetalingen, die nauwkeurig werden bijgehouden en waarover verantwoording moest worden afgelegd.