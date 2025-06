Wilders stapt uit coalitie

Den Haag

Wat al in de lucht hing is gebeurd. PVV leider Geert Wilders trekt zijn ministers terug uit de coalitie vanwege het huidige asielbeleid. In een reactie laat Wilders weten: ‘Ik heb getekend voor het strengste asielbeleid, niet voor de ondergang van Nederland. Hier houdt onze verantwoordelijkheid op.’