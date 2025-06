OM looft 15.000,- euro beloning uit voor gouden tip dodelijk schietincident Baansingel Alkmaar in 2023

Op woensdag 22 november 2023 werd door de politie een overleden man aangetroffen in een achtertuin van een woning aan de Baansingel in Alkmaar. 'Het slachtoffer bleek de 18-jarige Freek Postma uit Herbaijum (Friesland) te zijn die door een misdrijf om het leven is gekomen', zo meldt de politie maandag.

Beloning OM van 15.000,- euro

'Het Openbaar Ministerie (OM) looft een beloning van €15.000 euro uit voor de tip die leidt tot de aanhouding van de verdachte die het slachtoffer om het leven heeft gebracht. Een Team Grootschalige Opsporing onderzoekt sinds 2023 het dodelijke schietincident', aldus de politie.

Melding conflict

De politie kreeg die bewuste woensdagavond rond 17.15 uur een melding van een conflict tussen meerdere personen in een woning aan de Baansingel in Alkmaar. Hierbij zouden mogelijk ook schoten zijn gehoord. Na onderzoek werd rond 19.50 uur de 18-jarige Freek overleden aangetroffen in de achtertuin van een woning. Uit politieonderzoek blijkt dat het slachtoffer door kogelschoten om het leven is gekomen.

Aanhouding

Diezelfde avond werd een 58-jarige man uit Alkmaar aangehouden. Deze man is kort daarna heengezonden. Hij bleek na onderzoek geen directe betrokkenheid te hebben het overlijden van het slachtoffer.

Opsporing Verzocht & Bureau NH

De politie besteedt op dinsdag 3 juni aandacht aan de zaak in het landelijke opsporingsprogramma Opsporing Verzocht. Een dag later, op woensdag 4 juni, in het regionale opsporingsprogramma Bureau NH.

Belangrijke informatie

Weet u wie verantwoordelijk is voor de dood van Freek Postma? Of heeft u andere belangrijke informatie en nog niet met de politie gesproken? Neem dan direct contact op met de politie. Bel gratis de Opsporingstiplijn via 0800-6070.