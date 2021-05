Nog twee aanhoudingen voor dodelijk steekincident Charlois

Nadat er naar aanleiding van het dodelijke steekincident afgelopen dinsdag in een woning aan de Meester Arendstraat in Rotterdam-Charlois afgelopen woensdag al twee verdachten werden aangehouden zijn er vrijdag nog twee verdachten aangehouden, zo meldt de politie vrijdagmiddag. 'Hun rol bij het incident wordt onderzocht', aldus de politie.

17-jarige jongen overleden

De politie startte afgelopen dinsdag een groot onderzoek gestart naar aanleiding van het dodelijke steekincident de woning aan de Meester Arendstraat. Een 17-jarige jongen en 44-jarige vrouw raakten hierbij gewond. De vrouw werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd de jongen te reanimeren, maar dat mocht niet baten.

'Drie personen weggerend'

De 17-jarige jongen en zijn 44-jarige moeder waren in hun woning toen even na 09.30 uur ’s ochtends de steekpartij plaatsvond. Het is nog onduidelijk wat er in de woning is gebeurd en waarom. Omwonenden spraken over drie personen die rennend het portiek van de desbetreffende woning hebben verlaten na het steekincident.

Aanhoudingen woensdag

De twee personen die woensdag zijn aangehouden betreffen een 19-jarige man uit Zoetermeer en een minderjarige vrouw uit Rotterdam. Beiden worden verdacht van betrokkenheid bij het steekincident waarbij de 17-jarige jongen is komen te overlijden. Wat hun rol hierin is geweest, wordt onderzocht.

Aanhoudingen vrijdag

Op vrijdag 28 mei heeft de politie nog twee personen aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij het steekincident. Een man van 18 jaar en een minderjarige jongen zijn aangehouden in hun woonplaats Zoetermeer. De politie kwam deze overige verdachten op het spoor gedurende het onderzoek. Ook van hen wordt hun rol verder onderzocht.