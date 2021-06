Douane onderschept 449 kilo cocaïne tussen mango’s en auto’s

Tijdens diverse controles de afgelopen 24 uur heeft de Douane twee partijen cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven. 'Het gaat in totaal om 449 kilo. De straatwaarde van deze partijen is ruim 33,5 miljoen euro', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdagavond.