Celstraffen geëist voor beïnvloeden getuigen mishandeling agent

Tegen drie familieleden van de man die op 30 augustus 2019 tijdens een trouwstoet in Rotterdam een agent buiten westen sloeg, zijn vandaag celstraffen geëist voor het beïnvloeden van getuigen. Een 45-jarige vrouw en een 55-jarige man moeten als het aan het Openbaar Ministerie ligt 90 dagen de gevangenis in. Een 24-jarige man 100 dagen. De strafeis tegen hem valt hoger uit omdat hij naast het beïnvloeden van getuigen ook terecht stond voor het beledigen van de neergeslagen agent.

De stoet zorgde die dag voor veel overlast op de weg. Een politieagent die de stoet aan de kant had gezet, kreeg van één van de feestgangers van achter een harde klap op zijn hoofd waardoor hij buiten bewustzijn raakte. Ondanks dat veel mensen in de stoet hadden gezien wie de klap had uitgedeeld, weigerden ze mee te werken aan het onderzoek om de identiteit van de dader te achterhalen. Op zichzelf is dat niet strafbaar, maar het beïnvloeden van getuigen wél en dat gebeurde in de dagen na de mishandeling van de agent.

Onderling afgestemd

Zo werden verschillende getuigen opgedragen te verklaren dat ze stoned waren en daardoor niets hadden meegekregen van het incident of net toevallig de andere kant opkeken toen de agent de klap kreeg. Ook mochten ze niet zeggen waar de gezochte man zich bevond. De drie Rotterdamse verdachten zorgden er voor dat de verhalen onderling werden afgestemd in een poging het rechercheonderzoek ernstig te frustreren.

Ondermijning rechtsorde

“De politie werkt met man en macht om daders op te sporen en de straten veilig te houden voor de burgers”, aldus de officier van justitie ter zitting. “En dat werk wordt de politie onmogelijk gemaakt door personen zoals verdachten die erop uitgaan om getuigen het zwijgen op te leggen, of anders te laten verklaren. Door dergelijke beïnvloeding bemoeilijken zij het oplossen van de zaken. Een ieder die getuige is geweest van voor een strafzaak relevante feiten, behoort daarover ten overstaan van de politie in vrijheid en onbelemmerd te kunnen verklaren. Beperkingen van deze vrijheid ondermijnen het functioneren van de rechtsorde.”

De rechter doet over twee weken uitspraak.