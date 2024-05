OM seponeert om gebrek aan bewijs aangifte tegen betogers bij opening Holocaustmuseum

De aangifte die op 22 maart door het Centraal Joods Overleg (CJO) namens vijftien personen is gedaan tegen betogers wegens discriminatie en belediging met een antisemitisch karakter tijdens de opening van het Holocaust museum in Amsterdam, is geseponeerd. 'Het onderzoek heeft niet geleid tot concrete verdachten', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM).