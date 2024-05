Nederlandse camperaars gaan het liefst naar Zeeland, Noord-Brabant en Utrecht

Terwijl het camperseizoen gestart is en de wegen weer drukker worden, kiezen Nederlandse camperaars het meest voor de schoonheid en diversiteit van eigen land. Dat blijkt uit onderzoek naar campergedrag onder vierduizend respondenten, uitgevoerd in april door Campercontact, een platform voor camperaars. Daaruit blijkt verder onder andere dat een camperaar drie nachten op dezelfde plek verblijft en dagelijks 61 Euro uitgeeft.

Nederland, Duitsland en Frankrijk in top 3

Uit het door Campercontact uitgevoerde onderzoek blijkt dat 79% van de Nederlandse camperaars het afgelopen jaar een trip in eigen land maakte. Duitsland is qua populariteit het tweede land (72%), gevolgd door Frankrijk, waar 71% met de camper verbleef.

De populairste bestemming binnen Nederland is dit voorjaar de provincie Zeeland (en dan vooral de plaatsen Domburg, Cadzand en Vlissingen), blijkt uit zoekgedrag van Nederlandse gebruikers van Campercontact over de laatste dertig dagen. Noord-Brabant en Utrecht zijn de nummers twee en drie. In het voorjaar van 2023 stond Limburg bovenaan, voor Zeeland en Noord-Brabant.

In Duitsland zoeken Nederlanders het meest naar de regio Rijnland-Palts (met name naar Cochem, Trier en Koblenz). De steden Hamburg en Berlijn completeren de top 3 populairste regio’s in Duitsland. Binnen Frankrijk zoeken Nederlandse camperaars het meest naar een overnachtingsplek in Normandië (Honfleur, Rouen en Etretat). De stad Parijs en Bretagne zijn de nummers twee en drie van de meest bekeken Franse bestemmingen in het voorjaar van 2024.

Mei, juni en september het populairst

Veel Europese camperaars (het onderzoek is uitgevoerd onder Nederlanders, Duitsers, Britten, Fransen en Italianen) reizen het liefst buiten het hoogseizoen. In de maanden september, mei en juni maakt zo’n 70% een campertrip. In de zomermaanden juli en augustus doet 56% dat. Opvallend is dat april en oktober op datzelfde niveau zitten. Van november tot en met februari trekt gemiddeld 30% van de camperaars eropuit. In de maand maart is een plotselinge stijging te zien: 43%.

Camperaars uit Nederland maken per jaar gemiddeld negen trips van één tot drie dagen, drie van een week en één trip van vier tot zes weken. Daarbij geven zij gemiddeld 61 Euro per dag uit, (net iets meer dan het Europees gemiddelde van 57 Euro). Het bedrag is het totaal van de overnachting plus eten en drinken (exclusief de brandstof).

Camperplaats en camping vrijwel in evenwicht

Als Nederlandse camperaars een overnachtingsplek kiezen, is dat voor 46% op een camperplaats en voor 43% op een camping. De overige 11% zegt ergens anders te overnachten, vaak onofficiële plekken. In de andere landen uit het onderzoek staat een vergelijkbaar percentage op een camperplaats, maar is het aandeel vrije plekken wat groter dan onder de Nederlanders. Camperaars blijven gemiddeld 3 nachten op één locatie, behalve die uit het Verenigd Koninkrijk: een Britse camperaar doet er een nachtje extra bij.

Een kwart neemt huisdier mee

Nederlandse camperaars nemen in 27% van de gevallen hun huisdier mee op reis. In Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk is dat vergelijkbaar. De Italianen zijn de grootste dierenvrienden: daar neemt 38% een of meerdere huisdieren mee in de camper.