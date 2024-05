Ruim 11 miljoen beslag en aanhouding in onderzoek naar oplichting op gokplatform

De FIOD heeft op maandag 29 april een 26–jarige man aangehouden. Hij wordt verdacht van oplichting, verduistering en witwassen. Het onderzoek richt zich op een grootschalige oplichting rondom het vermeende gokplatform ZKasino. In dit gokplatform is wereldwijd meer dan 30 miljoen Amerikaanse dollars aan cryptovaluta geïnvesteerd door slachtoffers. Dit geld staat tot op heden vast in hun cryptovalutawallets, waarvoor speciale sleutels nodig zijn.

Een woning is doorzocht en hierbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, en digitale gegevensdragers. Ook is beslag gelegd op ruim 11,4 miljoen euro aan diverse vermogensbestanddelen, waaronder onroerend goed, een luxe auto en diverse cryptovaluta. De verdachte is 2 mei voorgeleid aan de rechter-commissaris en zijn hechtenis is verlengd met veertien dagen.

Het strafrechtelijk onderzoek startte op 25 april, na signalen op het platform X (voorheen Twitter) en informatie vanuit intelligence-afdelingen van de FIOD. ZKasino presenteerde zichzelf als gokplatform en blockchain-casino. Investeerders werd voorgehouden dat zij hun investeringen binnen 30 dagen terug zouden krijgen. Dat is echter niet gebeurd. De technische manier waarop het smart contract op de blockchain was ingericht, doet ook vermoeden dat die teruggave niet de bedoeling was. Dit zou kunnen wijzen op een modus operandi die rug pull (zie kadertekst) wordt genoemd.

In het onderzoek is nauw samengewerkt met medewerkers van het Financial Crime Compliance and Investigations Team van het cryptohandelsplatform Binance, waardoor miljoenen euro’s in cryptovaluta konden worden veiliggesteld.

Het onderzoeksteam van de FIOD heeft samen met het Functioneel Parket de afgelopen dagen digitaal financieel onderzoek gedaan. Het is daarbij gelukt om in contact te komen met betrokkenen van deze oplichting. Voor het kunnen retourneren van de ingelegde miljoenen naar de slachtoffers is het technisch noodzakelijk dat de betrokkenen van deze oplichting hun medewerking verlenen. Dit is hen dan ook uitdrukkelijk meegedeeld. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.