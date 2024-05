Wachtlijsten voetbalverenigingen puilen uit

Kinderen staan steeds langer op een wachtlijst om lid te kunnen worden van een voetbalvereniging naar keuze. Dat blijkt uit een enquête van de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV). Voorzitter Cor Verbree-Geerman maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen. ‘Sommige kinderen moeten al bij de geboorte aangemeld worden en dan nóg is het de vraag of ze er kunnen voetballen.’ n.

Bijna een kwart van de amateurclubs kampt met een wachtlijst voor nieuwe leden, blijkt uit onderzoek van de BAV. In sommige regio’s is het zo nijpend dat ouders met geboortecertificaat in de hand hun kind willen inschrijven bij de club naar keuze. Secretaris Mart de Ruiter van vv Acht in Noord-Brabant ziet het gebeuren. ‘Ik raad mensen in mijn omgeving aan hun kinderen zo snel mogelijk in te schrijven.’ In het kerkdorp bij Eindhoven staan inmiddels 200 kinderen op de wachtlijst, terwijl er 600 leden zijn.

Ook bij Quick in Den Haag puilt de wachtlijst uit. Zo’n 600 kinderen wachten er op een plekje om te kunnen voetballen, zegt secretaris Marcel de Kler. Hij schetst de context van het probleem. ‘Er is bij ons een tendens geweest dat kleine clubs moeten fuseren. Zo zijn we van zestig voetbalverenigingen naar 30 of 40 gegaan. Een aantal van die clubs heeft hun zaakjes goed op orde. Dat is waar de ouders hun kinderen willen laten voetballen. Maar die ruimte is er nu niet. Bij andere verenigingen zie je die ruimte wél, maar zij zijn niet de keuze van de ouders.’

De Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen maakt zich zorgen over de ontwikkelingen, ook omdat er niet zomaar een oplossing is. Verbree-Geerman: ‘Er zijn drie grote problemen die ervoor zorgen dat kinderen jarenlang op de wachtlijst moeten staan. Ten eerste is er ruimtegebrek. De KNVB heeft bij de overheid al aangedrongen om rekening te houden met sport in de ruimtelijke ordening. Maar dat is slechts een deel van de oplossing.’

De Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen ziet uit hun jaarlijkse enquête dat het vrijwilligersprobleem nu levensgroot begint te worden. ‘Meer dan 90% van de clubs zegt dat het moeilijker wordt vrijwilligers te werven. Dat zal er in de nabije toekomst voor zorgen dat voetbalclubs niet meer de faciliteiten kunnen bieden die wenselijk zijn. Uit onze enquête blijkt dat een deel van de wachtlijsten is ontstaan, omdat er te weinig vrijwilligers zijn.’

Actieplan

Ten derde is het verschil tussen kwaliteit bij voetbalclubs te groot aan het worden. Verbree-Geerman: ‘Sommige clubs hebben het goed voor elkaar. Andere, kleinere verenigingen hebben moeite. Daar kunnen zij vaak niets aan doen. Het besturen van een amateurclub is door allerlei regelgeving van overheden zó complex geworden dat het voor een vrijwilliger bijna niet is te behappen. We hebben daar als BAV de afgelopen maanden al veelvuldig aandacht voor gevraagd bij de landelijke politiek: maak het niet zo complex én ondersteun die vrijwillige bestuurder. We moeten met elkaar nu tot een actieplan komen, want anders staan kinderen jarenlang aan de zijlijn voordat ze überhaupt kunnen voetballen op de club.’