OM eist 4 jaar tegen 15 verdachten achter zeer grote, professionele cocaïnewasserij Nijeveen

Wie aan een manege denkt, denkt aan paarden, ruiters en hooi. Maar bij een paardenboerderij in het Drentse Nijeveen is het op 7 augustus 2020 de schijn die bedriegt: de politie treft er de grootste ooit in Nederland aangetroffen cocaïnewasserij aan. De dagomzet van het in werking zijnde cokelab bedraagt tussen de 3 en 5 miljoen euro. Vijftien verdachten worden ter plaatse aangehouden. Ze hoorden het Landelijk Parket vandaag 4 jaar gevangenisstraf tegen zich eisen in de rechtbank Amsterdam.

Het gaat om 13 verdachten uit Colombia (leeftijden tussen 21 en 63 jaar), een 49-jarige man uit Turkije én om de 65-jarige Nederlandse eigenaar van de manege in Nijeveen.

Onderzoek

Op 30 juni 2020 komt er bij de politie informatie binnen dat in een manege in Nijeveen zich vermoedelijk een, in aanbouw of gereed zijnde, cocaïnewasserij of drugslaboratorium bevindt. Hierop is de Landelijke Eenheid onder gezag van het Landelijk Parket het onderzoek Rockdale I gestart. Op basis van telefoontaps ontstaat het vermoeden dat de manege-eigenaar betrokken is bij de opbouw van het drugslab. Tijdens observaties door de politie wordt gezien dat een vrachtwagen met oplegger het terrein in Nijeveen bezoekt evenals een loods in Apeldoorn en een in Elshout. Ook zien observanten dat Zuid-Amerikaans ogende mannen naar Nijeveen worden vervoerd.

Op 7 augustus valt de politie de manege in Nijeveen binnen. Er wordt een 795 vierkante meter beslaande, in werking zijnde, cocaïnewasserij aangetroffen. De vijftien aanwezige mannen worden als verdachten aangehouden. De politie houdt één van hen, een man uit Turkije, aan in de opslagruimte. De Nederlander wordt gearresteerd buiten op zijn erf. Drie Colombianen worden aangehouden in de droogruimte en de overige mannen uit Colombia in het slaapvertrek.

Uit onderzoek blijkt dat de productieruimtes geschikt zijn en gebruikt worden om op zeer grote en professionele schaal cocaïne te extraheren uit drager materiaal. Vervolgens kan/wordt deze cocaïne daar gezuiverd, geperst en verpakt. Ook zijn er voorzieningen aangebracht voor het langdurig verblijf van de Colombiaanse werknemers. De officier van justitie op zitting: “Hun reiskosten bleken op voorhand te zijn betaald en er was verblijf geregeld. De verdachten waren vrijwillig in Nijeveen en wisten wat voor werk zij zouden gaan verrichten.”

De gebruikte vrachtwagencombinatie is vervolgens aangetroffen in de loods in Apeldoorn. Daar vond de politie onder meer ook restanten van in Nijeveen gebruikte big bags met steenkool en cocaïne, in totaal een voorraad van 663 kilo cocaïne. In de loods in Elshout vond de politie chemicaliën waaronder oplosmiddelen met concentraties cocaïne, houtskool, jerrycans en vermoedelijk afval uit het laboratorium in Nijeveen. Het OM ziet een duidelijke relatie tussen Nijeveen, Apeldoorn en Elshout.

Verdenking

De verdenking tegen de verdachten is dat zij allen een rol van betekenis hebben gespeeld in een goed georganiseerd en strak aangestuurd samenwerkingsverband dat van 28 juli 2020 tot 7 augustus 2020 in Nijeveen enkele honderden kilo’s cocaïne heeft bewerkt en verwerkt. Het gaat dus niet om de productie van cocaïne. De cocaïne was er al maar die is opgelost en wordt in de wasserij teruggewonnen, in dit geval uit steenkool.

De dagelijkse opbrengst van het lab bedroeg volgens het OM zo’n 150 tot 200 kilo cocaïne. Uitgaande van een kiloprijs van tussen de twintigduizend en vijfentwintigduizend euro ligt de dagomzet tussen de drie en vijf miljoen euro.

Het OM verdenkt de Nederlandse manegehouder en verhuurder van de locatie waar de cocaïnewasserij is aangetroffen, bovendien van het witwassen van 7.000 euro. Het OM heeft tegen hem een ontnemingsvordering aangekondigd. Uit zijn bankafschriften en zijn eigen verklaring blijkt dat hij voor de verhuur in totaal 7.000 euro heeft ontvangen. Volgens het OM verhulde hij de herkomst ervan door kleine bedragen op verschillende rekeningen te storten en weg te schrijven onder valse omschrijvingen. De officier van justitie: “Hij speelt de vermoorde onschuld en kruipt in een slachtofferrol, maar hij heeft zich moedwillig begeven in de wereld van de georganiseerde drugscriminaliteit. Onderzoek toont aan dat hij inkoopt, rondrijdt om bestellingen op te halen, beslist aan welke voorwaarden de wasserij moet voldoen en met medeverdachten overlegt.”

Excessen stevig aanpakken

Het OM stelt vast dat er in 10 dagen tijd enkele honderden kilo’s cocaïne zijn bewerkt en verwerkt in Nijeveen. Een kilo cocaïne kost tot 50.000 euro bij de eindgebruiker in Europa. Hier is dus ongelooflijk veel geld mee verdiend in die periode.

Het OM realiseert zich dat de stroom van drugs niet zomaar te stoppen is, maar het is aan politie en justitie om de excessen aan te pakken. En een cocaïnewasserij in een manege op een boerderij is zo’n exces, omdat het met zijn handelswijze symbool staat voor wat ondermijning is.

Het OM is van mening dat er een stevig signaal moet uitgaan naar degenen die het drugsprobleem veroorzaken. De samenleving heeft daar ook recht op. Een signaal waaruit blijkt dat georganiseerde samenwerking bij de verwerking en bewerking van cocaïne, met alle mogelijke achterliggende criminaliteit, niet wordt geaccepteerd. Een signaal naar criminelen: als je je inlaat met dit soort criminaliteit, dan loop je de kans een substantieel deel van je leven door te brengen in de gevangenis.