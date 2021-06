Zes jaar cel en tbs met dwangverpleging voor terrorisme en oorlogsmisdrijven

Deelname aan IS

De vrouw hangt het gewelddadig salafistisch gedachtengoed aan en heeft in 2019 op zeer uitgebreide schaal IS-materiaal via Telegram verspreid. Dit past, zo vindt de rechtbank, binnen de mediastrategie van IS. Zij maakte hierdoor deel uit van deze terroristische organisatie die zich in de wereld schuldig maakt aan aanslagen en die de bevolking vrees aanjaagt.

Video's

De vrouw deelde ook twee video's waarin krijgsgevangenen van IS op gruwelijke wijze om het leven worden gebracht. De vrouw heeft één van die video's voorzien van eigen vernederend commentaar. Hiermee heeft zij de overleden personen aangerand in de persoonlijke waardigheid, en dat is een oorlogsmisdrijf. Ook heeft de vrouw anderen opgeruid tot het plegen van terroristische misdrijven en oorlogsmisdrijven, heeft zij zichzelf en anderen getraind voor het maken van een bomgordel met explosieven en geld overgemaakt naar personen die betrokken zijn bij terroristische activiteiten.

Criminele organisatie

De rechtbank heeft verder voor het eerst vastgesteld dat IS door de onmenselijke en wrede behandeling van andersdenkenden ook is aan te merken als een criminele organisatie die als doel heeft om oorlogsmisdrijven te plegen. De rechtbank verwijt de vrouw dat zij IS omschrijft als een groep jongens dat het recht had een Islamitische Staat te stichten. Hiermee gaat ze voorbij aan de ongekende gruweldaden die door en in naam van IS zijn gepleegd en waaraan zij heeft bijgedragen.

Straf

De vrouw lijdt aan een ernstige neurologische aandoening en een psychische impulsstoornis. De feiten worden haar dan ook verminderd toegerekend. De rechtbank vindt de straf die is geëist door de officier van justitie van drie jaar wel veel te laag en veroordeelt de vrouw tot een gevangenisstraf van zes jaar. De rechtbank legt haar daarbij een tbs met dwangverpleging op omdat zij behandeling nodig heeft om de veiligheidsrisico's in te perken.