15-jarige jongen met mes aangehouden

De boa’s waren op weg naar een melding van een vechtpartij. Vlak voordat ze aankwamen, zagen ze een paar jongens wegrennen. Eén van hen konden de boa’s staande houden. In de bosjes bij hem in de buurt vonden ze een mes dat de jongen kennelijk had proberen te verstoppen. De boa’s hielden de jongen aan en droegen hem over aan de politie. Na verhoor werd hij heengezonden. Het mes is in beslaggenomen.