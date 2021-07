Man (51) neergeschoten bij woningoverval Noord-Scharwoude

De politie is in de nacht van woensdag op donderdag rond 04.30 uur gealarmeerd vanwege een schietincident dat had plaatsgevonden op de Oranjestraat in Noord-Scharwoude. 'Toen agenten waren aangekomen op de locatie werd een 51-jarige inwoner van Noord-Scharwoude zwaargewond aangetroffen op de 2de Lage Hoekstraat', zo meldt de politie donderdag.

Gekneveld

Aan het 51-jarige slachtoffer is eerste hulp verleend en hij is vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht. Ook is op de Oranjestraat een tweede slachtoffer aangetroffen. 'Deze man, een 37 jarige inwoner van Noord-Scharwoude, was gekneveld maar is niet gewond. Er is sprake van een woningoverval', aldus de politie.

Onderzoek

De politie doet onderzoek naar de verdachten. Hierbij is onder meer een helikopter ingezet. Verder wordt technisch onderzoek verricht. Er is sprake van meerdere verdachten die vermoedelijk in een witte personenauto zijn weggereden. De politie roept getuigen op zich te melden.