OM eist 23 en 10 jaar cel tegen Syrische broers in terrorismezaak

Jabhat al Nusra

Het OM verdenkt de hoofdverdachte van leidinggeven aan de terroristische organisatie Jabhat al Nusra, het medeplegen van voorbereidingshandelingen van terroristische misdrijven en van het hebben van twee valse paspoorten. 'Deze strafbare feiten hebben plaatsgevonden in de periode van 2011 tot oktober 2018', aldus het OM.

Leiding aan terroristische organisatie

De 35-jarige man heeft, zo meent het OM, gevechtshandelingen in Syrië verricht en een rol gespeeld in meerdere aanslagen, waarbij veel doden zijn gevallen. Aan deze terroristische organisatie heeft hij ook leiding gegeven, waardoor zijn handelen hem extra zwaar wordt aangerekend door het OM. Zijn handelen werd in grote mate ingegeven door religieuze en ideologische motieven, waarbij zijn oogmerk was gericht op het plegen van terroristische misdrijven.

Aanhangers regime Assad gedood

Hij vond dat vermeende aanhangers van het regime van Assad zonder enige vorm van een eerlijk proces om het leven mochten worden gebracht. Hij is van 2005 tot 2011 gedetineerd geweest in de Sednaya-gevangenis in Damascus, waar hij het slachtoffer werd van een onmenselijke behandeling. Het OM vermoedt dat deze detentie reden was zich aan te sluiten bij Jabhat al Nusra.

Martelingen en moorden

Het OM verdenkt de oudere broer van deelname en leidinggeven aan Jabhat al Nusra in de periode van 2012 tot januari 2014. Met hulp van zijn jongere broer heeft deze 44-jarige verdachte een belangrijke rol gekregen bij Jabhat al Nusra. Zo was hij een leidinggevende bij een gevangenis van deze terroristische organisatie. In deze gevangenis werden gevangenen gemarteld en vermoord. Het betroffen aanhangers van het regime van Assad, maar soms ook personen die volgens Jabhat al Nusra niet volgens de juiste regels leefden. Het OM op zitting: “Een groot aantal mensen is mede door zijn toedoen op een afschuwelijke manier overleden of voor het leven getekend door de verschrikkelijke martelingen die zij hebben moeten doorstaan.”

Ambtsbericht van de AIVD

De jongste broer, die als hoofdverdachte is aangemerkt, heeft in 2014 asiel in Nederland aangevraagd. In september 2017 werd hij door een aantal Syrische journalisten in debatcentrum De Balie in Amsterdam herkend als Syrische jihadstrijder. In juni 2018 startte het Landelijk Parket een strafrechtelijk onderzoek naar hem. Aanleiding daarvoor was een ambtsbericht van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) van 6 juni 2018.

'Actief geweest'

Daarin staat onder meer vermeld dat verdachte sinds de oprichting van Jabhat al Nusra (januari 2012) tot zijn komst naar Nederland (juli 2014) actief is geweest voor Jabhat al Nusra en dat hij gevechts- faciliterings- en financieringsactiviteiten voor Jabhat al Nusra heeft uitgevoerd. Bovendien staat in het bericht dat hij nauw contact onderhield met hooggeplaatste figuren binnen Jabhat al Nusra, onder wie Al Jolani, Abu Maria al-Qahtani en Abu Loqman. Hij werd op 30 oktober 2018 aangehouden. Zijn oudere broer, die ook in beeld kwam, is aangehouden op 3 december 2018.

Uitspraak

De zaak gaat nog verder met de pleidooien van de verdediging. Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank uitspraak doet.