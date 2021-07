Eenzijdig verkeersongeval in buitengebied Son en Breugel

Vrijdagavond heeft er een eenzijdig verkeersongeval plaats gevonden op de Lieshoutseweg in Son en Breugel.

In greppel

De hulpdiensten werden vrijdagavond rond 22.35 uur gealarmeerd voor het ongeval waarbij een automobilist daar de macht over het stuur verloor en in een greppel terecht kwam.

Naar ziekenhuis

Een ambulance en meerdere politie eenheden kwamen ter plaatse. De bestuurder is ter plaatse door het ambulancepersoneel nagekeken, waarna hij per ambulance met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis is gebracht.

Eerste hulp van voorbijgangers

Voorbijgangers stopten en verleenden eerste hulp. Een bergingsbedrijf heeft de zwaar gehavende auto getakeld, tijdens deze werkzaamheden werd de Lieshoutseweg korte tijd geheel afgesloten.