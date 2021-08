Plezierjacht maakt water in Klazienaveen

Zondagmorgen troffen voorbijgangers aan het Scholtenskanaal WZ in Klazienaveen een plezierjacht aan die half onder water was verdwenen. Hiervoor werden de hulpdiensten opgeroepen.

Plezierjacht leeg

Een kabel werd aan het plezierjacht vastgemaakt om verder zinken te voorkomen. Na een eerste inspectie werd er niemand aangetroffen op het plezierjacht. Hoe het jacht water heeft kunnen maken moet onderzocht worden wanneer het jacht is leeggepompt.

Eigenaar

De politie ging naarstig op zoek naar de eigenaar van het plezierjacht en deze was na enige tijd gevonden en verklaarde dat hij er zaterdag nog mee had gevaren. Het waterschap is op de hoogte gebracht omdat er olie en diesel in het ruim zit.