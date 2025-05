Drentse kunstroof: nog drie mannen vast

De raadkamer van de rechtbank in Noord-Nederland heeft besloten dat een 20-jarige man uit Heerhugowaard negentig dagen langer in voorlopige hechtenis blijft. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de kunstroof uit het Drents Museum op 25 januari 2025. Bij deze roof zijn vier zeer waardevolle Roemeense kunstschatten gestolen.

Het OM (Openbaar Ministerie) heeft besloten dat een 26-jarige man uit Heerhugowaard niet langer in voorlopige hechtenis hoeft te blijven. De man is in vrijheid gesteld. Deze persoon is nog wel steeds verdachte in de zaak. Hij is niet betrokken geweest bij de uitvoering van de kunstroof in het museum, maar had in de ogen van het OM een ondersteunende rol.

Op 9 mei 2025 zal de rechtbank in Assen zich in een openbare zitting buigen over het verlengen van de voorlopige hechtenis van twee andere verdachten. Dit zijn twee mannen van 35 en 36 uit Heerhugowaard. Op die zitting zal het OM een stand van zaken geven van het onderzoek.