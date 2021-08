Zelfmoordaanslag vliegveld Kabul: 13 doden en tientallen gewonden

Vertrekplan in werking

'Nederland moet vandaag vertrekken uit Kabul. Dit is een pijnlijk moment omdat dit betekent dat ondanks alle grote inspanningen van de afgelopen periode, mensen die in aanmerking komen voor evacuatie naar Nederland achter zullen blijven', zo meldt het ministerie van Defensie donderdag. Het vertrekplan treedt nu in werking voor het ambassadeteam en de 90 Nederlandse militairen. De aanwezige militairen en het ambassadeteam gaan zo lang als mogelijk door met het evacueren van mensen en vertrekken met de laatste vluchten. Zoveel mogelijk evacués worden meegenomen op de vluchten die voor vandaag gepland staan.

Vertrek VS uit Afghanistan

De Verenigde Staten hebben al eerder aangekondigd dat zij 31 augustus vertrekken uit Kabul. Enkele dagen voor die datum moeten grote aantallen Amerikaanse militairen en materieel uitvliegen. Eerder meldde het Kabinet al dat Nederland er rekening mee houdt dat de coalitietroepen op korte termijn moeten vertrekken. Voordat de Verenigde Staten weg gaan, vertrekken eerst andere landen die een belangrijke bijdrage leveren aan de beveiliging van het vliegveld. Nederland is afhankelijk van hun aanwezigheid voor de evacuatie uit Afghanistan en de veiligheid op en rondom het vliegveld.

C-130 blijft in de regio

De Nederlandse Krijgsmacht blijft met een C-130 en een klein team militairen aanwezig in de regio. Deze C-130 is snel inzetbaar mocht, geheel tegen de verwachtingen in, de kans zich voordoen toch extra personen vanuit Kabul in veiligheid te brengen. Ook is met de coalitiepartners die later vertrekken afgesproken dat kleine aantallen evacués met eindbestemming Nederland op hun vluchten kunnen worden meegenomen.

Zeer complex

Ook deze laatste uren van het evacuatieproces zijn zeer complex. Er kunnen daarom op dit moment geen verdere mededelingen worden gedaan over de operatie. De ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie geven later vandaag meer informatie over de voortgang van het vertrekplan en wat Nederland kan doen voor de mensen die achterblijven.

Zelfmoordaanslagen

De evacuatie wordt bemoeilijkt omdat er bij de ingang van het vliegveld van Kabul twee explosies hebben plaatsgevonden. Eén hiervan zou een zelfmoordaanslag zijn geweest. Hierbij zijn minstens 13 doden gevallen en zeker 60 personen gewond geraakt. HEt Pentagon spreekt van een 'complexe aanval' die er op zou wijzen dat deze is uitgevoerd door IS.