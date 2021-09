Man moet na achtervolging op drie banden en kale velg uiteindelijk opgeven na botsing tegen boom

Afgelopen donderdagavond had agenten hun handen vol aan een verdachte die er bij een controle plotseling in zijn auto vandoor ging. 'De man werd door uiteindelijk drie politieauto's kilometerslang achtervolgd nadat hij er in het Zeeuwse Axel bij een controle vandoor ging', zo meldt de politie zaterdag.

Op drie banden en kale velg

'De man verloor onderweg een band en reed op een kale velg verder en veroorzaakte hierbij veel schade. Het verlies van zijn band voorkwam niet dat hij met snelheden tot 100 km/u tot in België uit handen van de politie wist te blijven, tot hij in Zelzate tegen een boom reed', aldus de politie.

Ruit van ex-vrouw vernield

Donderdag 2 september kreeg de politie in de late avond een melding dat de ex partner van een vrouw een ruit van haar woning in Axel had vernield. Dat was al de tweede keer in een week tijd. Eenmaal ter plaatse namen agenten de aangifte van de vrouw op. Toen zij met haar in gesprek waren zagen zij de verdachte echter weer voorbijrijden. Ze besloten hem te volgen en een stopteken te geven.

Op de vlucht geslagen

In eerste instantie stopte de man (32) ook, maar toen een agent hem aan wilde spreken gaf hij gas en ging er vandoor. Hierna ontstond een achtervolging, die vanuit Axel over de Zuidsingel Westdorpe ging. Onderweg verloor de verdachte een band, maar dat mocht hem kennelijk niet deren. Met snelheden van zo’n 100 km/u binnen de bebouwde kom vervolgende hij op drie banden en een kale velg zijn weg richting België.

Auto verdachte klem gezet

In België reed de man, inmiddels achtervolgd door 3 politieauto’s, zich kennelijk vast op het terrein van bedrijf aan de Karnemelkstraat in Zelzate. Agenten zette zijn auto klem met een politieauto en probeerde hem uit de auto te krijgen. Tevergeefs, want opnieuw reed hij weg, waarbij hij de politieauto aan de kant botste en opzettelijk inreed op een politieman.

Tegen boom gebotst in België

Eenmaal weer op de openbare weg was zijn vlucht echter van korte duur. Hij reed op de Karnemelkstraat tegen een boom, waarna de agenten hem konden aanhouden. De man werd overgedragen aan de Belgische collega’s en is ingesloten.