CBS: Huishoudens besteedden in juli 5 procent meer

In juli 2021 hebben consumenten 4,8 procent meer besteed dan in juli 2020, meldt het CBS woensdag. 'De stijging is minder groot dan in mei en juni, toen de consumptie met respectievelijk 11,0 en 6,7 procent groeide. Dat komt doordat de consumptie in mei en juni van 2020 op een zeer laag niveau lag door de eerste lockdown', aldus het CBS.

Consumptie weer boven niveau voor coronacrisis

Wel kwam voor het eerst na het uitbreken van de coronacrisis de consumptie weer boven het niveau uit van voor de crisis. In juli 2021 besteedden consumenten 2,1 procent meer dan in juli 2019. De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en veranderingen in de samenstelling van de koopdagen.

Consument besteedt meer aan diensten en duurzame goederen

Consumenten hebben in juli 8,3 procent meer uitgegeven aan diensten, zoals telefoon- en internetabonnementen, verzekeringen, een bezoek aan de kapper, een restaurant of een voetbalwedstrijd, dan in juli 2020. Dit hangt onder andere samen met de versoepelingen van de coronaregels. Vanaf 5 juni mochten eet- en drinkgelegenheden weer open tussen 6 en 22 uur. Ook bioscopen en theaters mochten vanaf die dag onder voorwaarden weer open, net als binnenlocaties van attractieparken en dierentuinen. Vanaf 26 juni werden alle evenementen die plaatsvinden in reguliere publieke plaatsen, zoals de horeca, bioscopen, congrescentra en poppodia, weer toegestaan.

Kleding en schoenen

De consumptie van diensten was in juli nog wel 0,7 procent lager dan in juli 2019. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit. In juli hebben consumenten 1,6 procent meer besteed aan duurzame goederen dan in juli 2020. Vooral aan kleding en schoenen werd meer uitgegeven. Aan vervoermiddelen werd in juli juist minder uitgegeven.

Voedings- en genotmiddelen

Aan voedings- en genotmiddelen hebben consumenten in juli 1,1 procent meer gespendeerd dan in juli 2020. Aan overige goederen, zoals gas, elektriciteit en motorbrandstoffen, hebben ze 1,9 procent minder besteed. Ruim drie weken geleden meldde het CBS dat de detailhandel in juli 3,4 procent meer heeft omgezet dan in juli 2020. De omzet van de non-foodsector groeide met 3,3 procent, terwijl de omzet van de foodsector 1,2 procent kromp. Online werd 11,1 procent meer omgezet. Deze cijfers zijn ook gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen.