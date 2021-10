Celstraf voor man uit Spanje voor bedreigen Sigrid Kaag en Hugo de Jonge

Dinsdag is in Den Haag een 42-jarige man uit Spanje door de politierechter veroordeeld voor het online bedreigen van twee politici. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

Bedreiging Hugo de Jonge

'Verdachte heeft met zijn bedreigingen bijgedragen aan de onveiligheid in de samenleving,' zei de officier van justitie. Het Openbaar Ministerie eiste 4 maanden cel, de politierechter legde 5 maanden waarvan 2 voorwaardelijk op. De man, die geregeld in zijn geboorteland Nederland verblijft, plaatste zijn bedreigingen op openbare Facebookpagina's. Op 14 september aan het adres van minister Hugo de Jonge: "Vanaf morgen kunt u gerust elke seconde om u heen kijken. Ik betaal de eerste, tweede en ook de laatste kogel. (...) Vanaf nu ben ik gestopt met knikken en onderneem ik actie!"

Bedreiging Sigrid kaag

Twee weken later op 30 september plaatste hij een bericht dat zich richtte tegen de fractieleider van D66 Sigrid Kaag: "Bij deze geef ik u de melding dat ik voor vanavond 2400 uur sigrid kaag ga aanvallen en zo ga verwonden dat ze of dood is, of nooit meer haar functie kan uitvoeren." Op zitting maakte de politica gebruik van haar spreekrecht om te vertellen wat het bericht had gedaan met haar gevoel van veiligheid.

Bedreiging niet geduld

De officier van justitie zei in de rechtszaal te begrijpen dat mensen zich in deze tijd zorgen maken en kritisch zijn op de overheid. "Maar dit had niets meer te maken met betrokkenheid met de samenleving." Verdachte heeft de grens van het strafrecht overschreden. In het laatste geval werd het nog eens extra dreigend omdat hij zijn tekst een tijdsaanduiding extra stevig aanzette.

'Duidelijk signaal afgeven'

'Deze zaak dient om een duidelijk signaal af te geven,' aldus de officier van justitie. 'Voor iedereen moet duidelijk zijn dat deelnemers aan het debat geen misbruik mogen maken van hun vrijheid van meningsuiting. Online bedreigingen worden niet geduld. En we moeten bescherming bieden aan personen die namen Nederland werken aan de publieke taak, die een cruciale rol vervullen in die taak, en uitsluitend om die reden worden bedreigd.'