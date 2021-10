Vrouw die steekpartij streamde opgenomen op psychiatrische afdeling PI

De vrouw die er van verdacht wordt afgelopen zaterdagavond haar halfzus om het leven te hebben gebracht in Den Bosch is opgenomen op een psychiatrische afdeling van de Penitentiaire Inrichting Zaanstad. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

Sectie

'Vandaag wordt sectie verricht op het lichaam van het 20-jarige slachtoffer dat zaterdag overleed aan de gevolgen van meerdere messteken. Het onderzoek naar de precieze toedracht is nog in volle gang', aldus het OM. De verdachte blijft nog zeker twee weken langer vast zitten. Dat heeft de rechter-commissaris dinsdag bepaald.

Buren

Het slachtoffer en de verdachte wonen op hetzelfde adres. Het lijkt erop dat aanval met het mes in hun eigen woning is begonnen. Het slachtoffer zag kans om naar de buren te vluchten en overleed uiteindelijk daar in de woning. De buren waren ooggetuigen en konden zichzelf in veiligheid brengen. Ook op hun hond werd ingestoken. Toen de politie kort daarna arriveerde werd de verdachte aangehouden.

Incident live gestreamd

Het is nog onduidelijk wat de precieze aanleiding is geweest voor het steekincident. Om daarover meer te weten te komen wordt met meerdere getuigen gesproken. De verdachte streamde het incident live op Instagram. Deze beelden worden ook meegenomen in het onderzoek.

Forensisch onderzoek

In de woning van de verdachte en het slachtoffer wordt de komende dagen uitgebreid (forensisch) onderzoek verricht. Ook wordt gezocht naar sporen die mogelijk meer duidelijkheid geven over de aanleiding. Ook in het huis van de buren is forensisch onderzoek verricht.