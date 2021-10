Vrouw streamt live doodsteken zus

Een 20-jarige vrouw uit Den Bosch is zaterdagavond om het leven gekomen bij een steekpartij in een woning. Dit maakte de politie bekend.

Om onbekende reden kreeg het slachtoffer ruzie in een woning aan de Slagendreef in Den Bosch met haar 21-jarige half zus. Dit ontaarde in een steekpartij.

Gevlucht naar de buren

De 20-jarige vrouw raakte zwaargewond en wist naar de woning van de buren te vluchten. Hier overleed zij aan haar verwondingen. De 21-jarige vrouw kon direct worden aangehouden als verdachte.

Halfzussen

Volgens Boevennieuws zou het om de 20-jarige Anouk den Dekker gaan die doodgestoken werd door haar 21-jarige halfzus Bouchra D. De laatste genoemde zou de dodelijke steekpartij via haar instragram live hebben gestreamd.

Hond acht keer gestoken

De verdachte heeft in de woning ook acht keer de Foxterriër gestoken. De hond had veel bloed verloren en is met succes door een dierenarts in Waalwijk geopereerd.

Beelden

Via sociale media worden massaal beelden gedeeld van het incident. De politie roept op om deze beelden niet te delen.