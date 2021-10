Ruiming leghennen biologisch pluimveebedrijf Barneveld na risicovol contact

Naar aanleiding van de vogelgriepbesmetting bij leghennen op een pluimveebedrijf in Zeewolde afgelopen maandag, worden vandaag circa 9.500 kippen op een biologisch pluimveebedrijf in Barneveld geruimd.

Het bedrijf wordt als risicovol gezien omdat bij de tracering van contacten naar voren is gekomen dat een bezoeker eerder deze week het bedrijf in Zeewolde heeft bezocht en daarna in een stal met kippen op het bedrijf in Barneveld is geweest. Hierop is het bedrijf verdacht verklaard.

Omdat niet volledig uit te sluiten is dat met dit bezoek het vogelgriepvirus is overgebracht naar het bedrijf in Barneveld, bijvoorbeeld via insleep van strooisel of uitwerpselen, en het in een zeer pluimveedicht gebied ligt, is besloten om de leghennen op het bedrijf te ruimen. De ruiming vindt plaats door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).