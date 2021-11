Auto komt in botsing met busje in Assen

Op de kruising van de A.H.G. Fokkerstraat met de Industrieweg in Assen zijn vrijdag aan het einde van de middag twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen. Het gaat om een personenauto en een bedrijfsbusje.

Bestuurder onderzocht in ambulance

De politie en een ambulance kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Een van de bestuurders werd onderzocht in de ambulance, maar was niet gewond geraakt en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Voertuigen gecontroleerd door brandweer

Ook de brandweer was gealarmeerd. Zij hebben de beide voertuigen gecontroleerd. Het verkeer ondervond hinder door het ongeval, omdat de personenauto midden op de kruising tot stilstand was gekomen. De bestuurder van het busje was doorgereden naar een veilige plek.