Synthetische stoffen aangetroffen in woning Laren

De politie kreeg verschillende meldingen van verdachte situaties in en rondom een woning in Laren. Op 9 december is actie ondernomen en deed de politie een inval op het adres. Daarbij is ongeveer 50 liter aan verschillende synthetische stoffen aangetroffen. De goederen zijn in beslag genomen en uit onderzoek moet blijken om wat voor stoffen het exact gaat. Vermoedelijk gaat het over synthetische drugs en grondstoffen daarvoor. De 52-jarige verdachte wordt op een later moment ontboden voor verder verhoor.