Celstraf voor vrouw die zich voordeed als arts

Geen slachtoffers

Uit het onderzoek is niet gebleken dat de vrouw in haar functie patiënten schade heeft toegebracht. Wel zette zij door haar handelen de gezondheid van deze patiënten op het spel. Hoewel de bedrogen werkgevers zorgvuldiger hadden moeten controleren of de vrouw wel echt als arts stond geregistreerd, is het de vrouw die er keer op keer misbruik van maakte. Zij maakte misbruik van het vertrouwen dat de zorginstellingen in haar hadden.

Misbruik van identiteit

Ook rekent de rechtbank het de vrouw aan dat zij misbruik maakte van de identiteit en het vertrouwen van twee andere vrouwen die de artsenopleiding wel met succes afrondden. Van een van hen werd de BIG-registratie (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) gebruikt, omdat zij dezelfde achternaam had als de verdachte. Van de andere vrouw die een oud-studiegenoot was, kopieerde en vervalste ze de geneeskundediploma’s en cijferlijsten.

Spijt

De rechtbank houdt in strafverminderende zin rekening met het feit dat de vrouw door haar psychische problemen verminderd toerekeningsvatbaar is. Ze wordt behandeld voor haar stoornissen. Ook heeft de vrouw spijt en ziet ze in wat zij verkeerd heeft gedaan. Daarnaast voelt ze nog dagelijks de gevolgen van haar daden. Ze leeft geïsoleerd, heeft weinig contact met haar familie en het is voor haar moeilijk om een nieuwe baan te vinden omdat haar naam steevast in verband gebracht wordt met deze zaak. Naast de gevangenisstraf moet de vrouw twee van haar voormalig werkgevers een schadevergoeding betalen van in totaal ruim 14.000 euro.