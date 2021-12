Maximale straffen voor doden 14-jarig Lotte uit Almelo

Lichaam bedekt met riet en maaiafval

Op 10 januari 2021 reden de broers samen met het 14-jarige Lotte op de scooter naar een afgelegen plek op een bedrijventerrein in Almelo. De broers hadden de dag ervoor het plan gemaakt om het meisje daar ‘klappen’ te geven, omdat zij ruzie met haar hadden. Daar aangekomen hebben de jongens haar mishandeld en is ze uiteindelijk door verwurging om het leven gekomen. Vervolgens hebben ze haar lichaam naar een sloot gesleept, in het water gegooid en bedekt met riet en maaiafval. De broers zijn daarna op de scooter vertrokken. De broers worden niet veroordeeld voor moord, nu niet vast is komen te staan dat zij op voorhand het plan hadden het 14-jarige Lotte van het leven te beroven.

Minderjarig en behandeling

De rechtbank veroordeelt de broers volgens het jeugdstrafrecht en legt hen in beide gevallen de maximale straffen op. De jongens waren allebei minderjarig op het moment dat ze het feit pleegden: de oudste broer was toen 17 jaar oud en de jongste 15 jaar. Het staat voor de rechtbank buiten kijf dat ze ernstige misdrijven hebben begaan. Het zijn echter ook minderjarige jongens met persoonlijkheidsproblemen. Volgens de deskundigen is er bij de oudste broer sprake van ontwikkelingsproblematiek en bij de jongste broer is sprake van complexe problematiek. Volgens de rechtbank is de kans op herhaling zonder behandeling bij de jongste broer groot en bij de oudste broer matig verhoogd. Om herhaling te voorkomen moeten de broers gedwongen worden behandeld via de PIJ-maatregel.

Onherstelbaar leed

Door het doden van het 14-jarige meisje hebben de broers onherstelbaar leed toegebracht aan de nabestaanden van het slachtoffer. De ouders en het broertje van het meisje hebben dit op zeer indrukwekkende wijze onder woorden gebracht in hun slachtofferverklaringen. De rechtbank realiseert zich dat geen enkele straf het gemis zal kunnen compenseren dat de nabestaanden hun leven lang nog zullen ervaren. Daarnaast hebben de jongens geen openheid van zaken gegeven over wat zich die middag precies heeft afgespeeld.