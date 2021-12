VVN: 77% Nederlanders ervaart het verkeer als veilig

Het einde van het jaar is bereikt en dat betekent dat veel mensen de balans opmaken. Vol goede voornemens beginnen we aan een nieuw jaar. Uit de jaarlijkse Flitspeiling van Veilig Verkeer Nederland onder ruim 2.000 respondenten van 18 jaar en ouder, blijkt dat 77% van alle Nederlanders het alledaagse verkeer als veilig ervaart. Ook de eigen buurt ervaart 76% als verkeersveilig. Dat is een kleine toename in vergelijking met vorig jaar toen dit uitkwam op 73%. Over het feit dat mensen het verkeer als ‘veilig’ bestempelen, is Veilig Verkeer Nederland enthousiast.

Wel benoemt zij daarbij dat onze maatschappij het jaarlijks aantal verkeersdoden en verkeersgewonden nooit voor lief mag nemen. Daarvoor is het leed en de schrik te groot (610 verkeersdoden in 2020). Willen we van 2022 daadwerkelijk een verkeersveilig jaar maken, dan is het verstandig om hierover afspraken met onszelf te maken. Voor mensen die nog op zoek zijn naar inspiratie voor goede voornemens, heeft Veilig Verkeer Nederland er een aantal uitgedacht. Meedoen is makkelijk!

Uit de VVN Flitspeiling blijkt dat één op de vier Nederlanders hun buurt niet verkeersveilig vindt. Veilig Verkeer Nederland heeft ook onderzocht waardoor dit komt. Automobilisten die te hard rijden, de telefoon gebruiken en zij die geen voorrang geven, vormen samen de top-3 boosdoeners. Uit cijfers van VVN’s Participatiepunt, een platform met jaarlijks zo’n 5.000 meldingen over onveilige verkeerssituaties, blijkt dat 50% gaat over te hoge snelheden in de woonomgeving.

Bezorgdiensten groeiend probleem

Opvallend is ook dat buurtbewoners die hun buurt niet verkeersveilig vinden, zich door de opmars van bezorgdiensten in toenemende mate onveilig zijn gaan voelen. Denk hierbij aan maaltijdbezorging, pakketdiensten en online bestelde boodschappen. Vorig jaar lag dit percentage nog op ‘slechts’ 15%, maar dat is in 2021 gestegen naar maar liefst 26%. Een ander opvallende conclusie uit de VVN Flitspeiling is dat 42% van alle Nederlanders weleens van de gewenste route afwijkt omdat het alternatief verkeersveiliger zou zijn. Naast de bekende verkeersrisico’s zoals te hoge snelheden, alcohol tijdens verkeersdeelname en afleiding, constateert Veilig Verkeer Nederland ook nieuwe verkeersrisico's. Mensen gebruiken op de openbare weg steeds vaker vervoersmiddelen die verboden zijn, waaronder e-steps, hoverboards en monowheels.

Nederlanders kiezen voor een steeds gezondere mobiliteitsmix

De auto blijkt in 2021 bijzonder populair te zijn geweest. Maar liefst 84% van alle autobezitters geeft aan regelmatig met de auto eropuit te gaan. Maar Nederlanders kiezen niet enkel voor de auto, want gezonde vervoerswijzen zoals wandelen en fietsen zijn toegenomen. Vermoedelijk komt dit doordat we met z'n allen vaker vanuit huis werken. Het percentage Nederlanders dat aangeeft regelmatig te fietsen is ten opzichte van vorig jaar met 8% gestegen naar 64%. Ook zijn we aanzienlijk meer gaan wandelen (42% in 2020 versus 61% in 2021).

Goede voornemens

Niet iedereen staat er bij stil dat ons verkeersgedrag en leefstijl onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Wil je komend jaar bijvoorbeeld minder alcohol drinken? Spreek dan met jezelf af dat je vaker de Bob bent. En wil je komend jaar minder met je telefoon bezig zijn, gebruik dan in het verkeer de 'niet storen' functie. Anne van Vliet, gedragsonderzoeker bij Veilig Verkeer Nederland, vertelt over de kunst van het volhouden. "Door dergelijke goede voornemens direct te koppelen aan je verkeersgedrag, bouw je op een slimme manier routine in. Deze routine is nodig voor gedragsverandering en gaat je daarom enorm helpen bij het volhouden. Als je iets maar vaak genoeg doet, wordt het vanzelf gewoontegedrag."