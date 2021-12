Agent ernstig gewond geraakt bij ongeregeldheden in Anjum; ook onrustig in Ferwert

Een politieagent is in de nacht van donderdag op vrijdag ernstig gewond geraakt aan z’n gezicht tijdens ongeregeldheden in Anjum. Een 27-jarige man uit de gemeente Noardeast-Fryslân is hiervoor aangehouden.

De ME heeft in Anjum meerdere charges uitgevoerd. Ook in Ferwert was het onrustig en keerde een groep mensen zich tegen de politie.

In Anjum zorgde een groep van zo’n 150 mensen voor ongeregeldheden. Zo werd er eerst brand gesticht op de kruising van de Mûnebuorren, Skeanewei en de Burmaniastrjitte. De ME werd ingezet om ervoor te zorgen dat de brandweer het vuur veilig kon blussen.



De gemeente kondigde rond 00.30 uur een gemeentelijke noodverordening af, waardoor niemand zich meer op straat mocht bevinden. Desondanks werden er nog meerdere branden gesticht in Anjum. De ME heeft gedurende de nacht meerdere charges uit moeten voeren.

Ernstig gewond

Rond 02.40 uur raakte een politieagent gewond. De agent vorderde een man om weg te gaan op basis van de noodverordening. De man weigerde en gooide op een afstand van ongeveer twee meter een stuk glaswerk in het gezicht van de agent. Die raakte daarbij ernstig gewond. De agent is overgebracht naar het ziekenhuis. Daar werd geconstateerd dat hij meerdere breuken in zijn gezicht heeft.



Collega’s van de gewonde agent konden snel de verdachte aanhouden. De 27-jarige man uit de gemeente Noardeast-Fryslân zit nog vast en zal worden verhoord. Bij de ongeregeldheden in Anjum is ook nog een 18-jarige man uit de gemeente Noardeast-Fryslân aangehouden, omdat hij met houten planken richting de ME aan het gooien was.

Ferwert

Eerder op de avond was het ook onrustig in Ferwert. Daar was een groep van ongeveer dertig personen bij een grote brand. De brandweer riep de hulp in van de politie, zodat ze die brand veilig konden blussen. De groep keerde zich daarop tegen de politie. Er werd gegooid met zwaar vuurwerk en flessen. De agenten zijn op linie gaan staan. Rond middernacht was het daar weer rustig. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Onacceptabel

Volgens Marjan Abma-de Ruiter, teamchef politie Noordoost-Fryslân waren er bij de politie signalen bekend dat er mogelijk ongeregeldheden zouden zijn in Anjum. “We waren goed voorbereid”, zegt ze. “De ME kon snel worden ingezet, om ervoor te zorgen dat de brandweer veilig hun werk kon doen. Ook in Ferwert werd de politie ingeschakeld om de hulpdiensten te ondersteunen. Helaas keerde men zich in zowel Anjum als in Ferwert tegen de politie. Het is onacceptabel dat in Anjum een politieagent ernstig gewond is geraakt bij deze ongeregeldheden. Collega’s die te maken krijgen met geweld kunnen rekenen op maximale ondersteuning vanuit de organisatie.”

Noodverordening

In Anjum is een noodverordening van kracht tot 3 januari om 08.00 uur. Met deze bestuurlijke maatregelen kan de politie wanneer nodig snel ingrijpen om ongeregeldheden te voorkomen. De politie mag preventief fouilleren, mensen staande houden en mensen het gebied uit sturen. Aanwezigen in de aangewezen gebieden dienen eventuele instructies van de politie op te volgen.