Drie politieauto's beschadigd door vuurwerk in Gelderse Poederoijen

Tijdens de nieuwjaarsnacht zijn in de Nieuwsjaarsnacht in het Gelderse Poederijen drie politieauto’s beschadigd door vuurwerk. Dit meldt de politie zaterdag.

Brandweer belaagd bij blussen brand

Bij het blussen van een brand op de Burgemeester Posweg in Poederoijen werd de brandweer rond 01.00 uur belaagd. Op het moment dat agenten ter plaatse kwamen om de situatie in ogenschouw te nemen was de brand al geblust.

Vuurwerk gegooid naar politieauto's

Er stond nog wel een grote groep mensen op straat. Vanuit deze groep werd zwaar vuurwerk naar de politie auto’s gegooid. Hierdoor werden enkele politievoertuigen beschadigd. De politie doet verder onderzoek naar het voorval.