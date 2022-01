Resten hennepkwekerij aangetroffen na grote brand in restaurant in De Cocksdorp

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van een brand in een horecagelegenheid aan de Kikkertstraat in De Cocksdorp.

Dinsdagochtend rond 02.30 uur brak er brand uit in het pand. De brandweer heeft het vuur geblust en de politie is dinsdag overdag een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. Tijdens dit onderzoek zijn er restanten aangetroffen van een hennepkwekerij. Door de verwoestende brand was de oorzaak van de brand niet goed vast te stellen. Naar de oorzaak van de brand zal nader onderzoek ingesteld worden.

De politie stelt ook een onderzoek in naar de hennepkwekerij en wie daarvoor verantwoordelijk is geweest. Op dit moment zijn er nog geen personen aangehouden.