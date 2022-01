Kosten mondkapjes en zelftesten niet meer op te brengen voor mensen met lage inkomens

Tezamen met de al uitgebreide verplichting tot zelftesten raken de nieuwe maatregelen vooral mensen met lagere inkomens hard in de portemonnee. Vakbond FNV pleit voor een landelijke regeling om de kosten voor deze groep te compenseren.

Afhankelijk van je woonplek?

Kitty Jong, vicevoorzitter FNV: ‘Voor een gezin met twee kinderen kom je al snel aan tientallen euro’s extra per maand aan mondkapjes en zelftesten. Daar doen sommige gezinnen een of twee weken boodschappen van. We zien nu al dat enkele gemeentes gratis testen en mondkapjes beschikbaar stellen aan mensen met lage(re) inkomens. Een prima oplossing voor de bewoners van die gemeente. Maar dat betekent ook dat je afhankelijk bent van je postcode of je wel of niet de keuze moet maken tussen boodschappen of bescherming. Een onacceptabele situatie. De politiek moet zijn verantwoording nemen.’

Gratis zelftesten én mondkapjes

Voor de kosten van zelftesten is voor de kerst een motie aangenomen in de Tweede Kamer, waarin gratis zelftesten worden bepleit voor de mensen die dit niet kunnen betalen. De FNV gaat er van uit dat dit nu uitgebreid gaat worden met mondkapjes en ook daadwerkelijk met onmiddellijke ingang geregeld gaat worden.

Zorgen om druk op werknemers

Het kabinet waarschuwt nog steeds voor meer opnamen in ziekenhuizen door de omikron-variant. In de ziekenhuizen is het ziekteverzuim torenhoog en er is een structureel tekort aan mensen. Jong: ‘Je zou zeggen dat ziekenhuizen hun medewerkers koesteren en binnenboord willen houden. Dat blijkt op geen enkele manier uit de cao-onderhandelingen van de algemene ziekenhuizen die zijn vastgelopen. Stakingen dreigen. Het is onbegrijpelijk dat werkgevers in de ziekenhuizen niet alles op alles zetten om de zorgprofessionals te behouden.’

Werkdruk

Verder uit de vakbond zorgen over de toenemende druk op medewerkers in tal van andere sectoren. De polarisatie in de samenleving zorgt dat de politie – die ook kampt met personeelstekorten – langdurig onder grote druk werkt. Ook de veiligheid op de werkvloer is een zorg. De niet-essentiële winkels en andere sectoren gaan weer grotendeels open, terwijl de zeer besmettelijke omikron-variant nog volop rondgaat. Ook zorgt de maximering van het aantal klanten voor werkstress bij winkelpersoneel, evenals de onduidelijkheid of zij moeten controleren op mondkapjes.

Veilige werkvloer

Jong: ‘Dat er weer een eerste stap is genomen tot het openen van de samenleving, zal voor velen een opluchting zijn. Ook voor ons. Maar het is wel belangrijk dat werkgevers zorgen voor een veilige werkvloer en hun beleid daarvoor op orde hebben.’