Het blijft mistig met later in de week winterse buien

Het is nagenoeg overal bewolkt en in het westen, midden en noorden van het land komt mist voor, die op sommige plaatsen verkeersbelemmerend is.

De mist zal geleidelijk oplossen, maar plaatselijk kan deze hardnekkig zijn. Vanavond kan de mist zich in de zuidelijke helft van het land weer uitbreiden. Verder blijft het bewolkt, maar in het zuidoosten kan in de loop van de middag mogelijk de zon even doorbreken. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 4°C in hardnekkige mist tot lokaal 8°C in het zuidoosten wanneer daar de zon doorbreekt. De zuidwestenwind is zwak, langs de kust en op het IJsselmeer matig, 3 tot 4 Bft.

Donderdag en vrijdag is het fris met vooral in het noordoosten winterse buien. Vanaf zaterdag opnieuw rustig en meest droog weer met slechts af en toe zon en in de nachten regelmatig kans op mist.