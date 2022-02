Verkiezingscampagne losgebarsten in de Bilt met start posterplakken

Zaterdag werd in de gemeente De Bilt het officiële startsein gegeven voor het posterplakken voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het was daarmee dan ook de officiële aftrap van de verkiezingscampagne. Alle deelnemende partijen plakten hun eigen poster op het gemeentelijke verkiezingsbord.

Hoek van de Massijslaan en de Leyenseweg

Het aftrapmoment was vanmorgen m 11.00 uur op de hoek van de Massijslaan en de Leyenseweg, bij de rotonde. Alle partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 waren uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en de eerste poster te plakken. In totaal worden er 9 verkiezingsborden in de gemeente geplaatst waar partijen hun verkiezingsposter op kunnen plakken.

Gemeenteraadsverkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen vinden dit jaar plaats op 14, 15 en 16 maart. De eerste twee dagen is er een mogelijkheid tot vervroegd stemmen. Hiervoor zijn vier locaties in de gemeente De Bilt aangewezen. Op 16 maart kan in één van de 17 stemlokalen in de gemeente worden gestemd.

Fanatiek

Een partij was wat te voorbarig en had hun poster al op het verkiezingsbord geplakt terwijl het officiële startsein daarvoor nog niet was gegeven. Het maakte duidelijk dat alle partijen fanatiek zijn en staan te trappelen om met de campagne van start te gaan.