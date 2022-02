Politie lost schot bij aanhouding in Tilburg

De politie heeft zaterdag in Tilburg een schot gelost bij een aanhouding in de Hoflaan. Agenten kregen rond 19.00 uur een melding dat er in de Hoflaan geschoten zou zijn.

Meteen zijn meerdere eenheden ter plaatse gegaan om de situatie onder controle te krijgen. Daar aangekomen stapte een persoon meteen op de agenten af. Hij werd tot stoppen gemaand maar voldeed hier niet aan. Een agent heeft daarom een waarschuwingsschot gelost. De 30-jarige verdachte kon daarna wel aangehouden worden.

In de woning bleken meer personen aanwezig te zijn. Deze personen zijn allen uit de woning gehaald, er is verder niemand meer aangehouden.

Of er daadwerkelijk is geschoten door de verdachte is nog niet duidelijk en moet blijken uit onderzoek. Voor het onderzoek is buiten ook een auto in beslag genomen, waarvan de ruiten kapot waren. Uit onderzoek moet blijken of dit iets met het incident te maken had.