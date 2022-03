Motorrijder zwaargewond na ongeval in Ter Aar

Een motorrijder raakte vrijdagavond rond 18.15 uur zwaargewond na een ongeval op de Langeraarseweg in Ter Aar. 'Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht', zo meldt de politie zaterdag.

Bocht

De 26-jarige motorrijder verloor vermoedelijk in een bocht de macht over het stuur en sloeg over de kop, waarna hij in een weiland naast de weg terecht kwam. Hij raakte daarbij zeer ernstig gewond.

Slachtoffer gereanimeerd door agenten

'Agenten hebben het slachtoffer gereanimeerd en de traumahelikopter is geland om het slachtoffer verder te behandelen aan zijn verwondingen. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht', aldus de politie. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeval. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog.