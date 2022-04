NAVO: Oorlog Oekraïne gaat nog wel even duren

De NAVO verwacht voorlopig geen einde aan de oorlog in Oekraïne. NAVO-baas Stoltenberg zegt dat Moskou zijn ambities in Oekraïne niet heeft opgegeven.

''We zien nu een aanzienlijke verplaatsing van troepen weg van Kiev. Om te hergroeperen, te herbewapenen en te bevoorraden. En ze verleggen hun focus naar het oosten. In de komende weken verwachten we een verdere Russische push in Oost- en Zuid-Oekraïne om te proberen de hele Donbas in te nemen en een landbrug naar de bezette Krim te creëren. Volgens de NAVO is dat dus een cruciale fase van de oorlog.

En terwijl Oekraïne voor dit nieuwe offensief staat, zullen de NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken bespreken wat we nog meer zullen doen.

Bondgenoten zijn vastbesloten Oekraïne verder te steunen. Inclusief antitankwapens, luchtverdedigingssystemen en andere uitrusting. Bondgenoten hebben ook de humanitaire hulp en financiële hulp verhoogd. De NAVO zal ook proberen bijstand te verlenen op het gebied van cyberbeveiliging. En apparatuur om Oekraïne te helpen beschermen tegen chemische en biologische bedreigingen.

''Ik verwacht dat we ook zullen besluiten meer te doen voor de andere partners van de NAVO, die kwetsbaar zijn voor Russische dreigingen en inmenging en dat is inclusief Georgië en Bosnië en Herzegovina.

Door onze politieke en praktische steun op te voeren, kunnen we onze partners helpen hun weerbaarheid te versterken. En eventuele toekomstige agressie te voorkomen.''

China

De NAVO ziet tevens dat China niet bereid is de Russische agressie te veroordelen en zich heeft aangesloten bij Moskou om het recht van naties om hun eigen weg te kiezen in twijfel te trekken. ''Voor het eerst zal het ook rekening moeten houden met de groeiende invloed en het dwingende beleid van China op het wereldtoneel, die een systemische uitdaging vormen voor onze veiligheid en voor onze democratieën,'' aldus Stoltenberg