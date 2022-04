Twee doden en twee zwaargewonden bij ernstig verkeersongeval bij Drentse Havelte

Van de weg geraakt

'De vijf personen zaten allemaal in een voertuig dat door nog onbekende oorzaak rond 05.10 uur van de weg is geraakt', aldus de politie. De hulpdiensten rukten massaal uit. Een deel van de inzittenden was bekneld geraakt. Onder andere de brandweer en het MMT kwamen ter plaatse.

Overleden

Voor twee slachtoffers mocht hulp helaas niet meer baten. Een 21-jarige man uit de gemeente Westervelde en 16-jarige jonge vrouw uit de gemeente De Wolden zijn ter plaatse aan hun verwondingen overleden.

Zwaargewonden

De bestuurder van het voertuig, een 19-jarige man uit de gemeente Westerveld, raakte zwaar gewond. Ook een 18-jarige man uit de gemeente Westerveld raakte zwaargewond. Een andere 16-jarige jonge vrouw uit de gemeente De Wolden raakte gewond. De drie gewonden zijn allemaal overgebracht naar het ziekenhuis.

Onderzoek

De Forensische Opsporing Verkeer doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De weg is hiervoor afgesloten.