Verdachte aangehouden na steekincident Westerbork

Zondagavond 17 april 2022 heeft er een steekincident plaatsgevonden aan de Beilerstraat in Westerbork. Hierbij raakte een persoon gewond. De politie is direct een onderzoek gestart. Kort na het steekincident is er in de omgeving een verdachte aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar. Het onderzoek gaat door.

Omstreeks 19:00 uur kreeg de politie de melding van het steekincident. Toen agenten op de Beilerstraat aankwamen troffen zij het gewonde slachtoffer aan in een horecagelegenheid. Het gaat om een 34-jarige man uit Hoogeveen. Hij is ter plaatse behandeld aan zijn verwondingen door ambulancepersoneel en het Mobiel Medisch Team (MMT). Hij is daarna overgebracht naar het ziekenhuis.

Verdachte aangehouden

De politie startte direct een onderzoek en omstreeks 19:30 uur kon de verdachte worden aangehouden. Het gaat om een 32-jarige vrouw, ook uit Hoogeveen. Onderzoek moet uitwijzen wat er zich in het pand aan de Beilerstraat heeft afgespeeld en wat de aanleiding is geweest. Het is wel duidelijk geworden dat de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De verdachte is ingesloten en zal worden gehoord.