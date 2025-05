Fietsers gewond naar ziekenhuis na aanrijding met auto in Borger

Vrijdagmiddag rond 13.10 uur kregen de politie en ambulancedienst een melding van een ongeval in Borger op de Borgerveldweg de N374. Hierbij had een auto een tweetal fietsers geraakt die daarbij hard ten val kwamen.

Ziekenhuis

Na onderzoek in de ambulance zijn de man en vrouw overgebracht naar het ziekenhuis in Emmen. De fietsers waren op vakantie in Westerbork.

De fietsen raakten zwaar beschadigd en de auto had wat lichte krassen. Het ongeval zorgde voor veel vertraging in het drukke Borger.De politie heeft het ongeval opgetekend.