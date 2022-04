‘Onvindbare’ veroordeelden aangehouden dankzij hackathon

Aanhouding 35-jarige voortvluchtige in de Bijlmer

'Nog tijdens de hackathon hielden Amsterdamse agenten de voortvluchtige in de Bijlmer aan. Dinsdag 26 april volgde de aanhouding van een 56-jarige man die nog 65.000 euro moest betalen', aldus de politie.

Opsporing voortvluchtigen

De hackathon was gericht op het opsporen van voortvluchtigen die op het lijstje staan van het Fugitive Active Search Team (FAST) van de Nederlandse politie. Dit team speurt onder andere naar voortvluchtige veroordeelden die nog een celstraf van meer dan 300 dagen hebben openstaan of lijfsdwangzaken in combinatie met wederrechtelijk verkregen vermogen van €10.000 euro en meer.

Zoeken in 'open bronnen'

Gemixte teams van politiemensen en burgers die gespecialiseerd zijn in het zoeken in open bronnen, probeerden in een aantal dossiers online zoveel mogelijk informatie te vinden om hun verblijfplaats te achterhalen. Die dossiers varieerden van veroordeelden van zedenmisdrijven en levensdelicten tot plofkrakers en mensen die nog grote geldboetes hebben openstaan.

Zes jaar celstraf uitzitten

Op de dag van de hackathon werd al meteen succes geboekt met de arrestatie van een voortvluchtige. Door te zoeken in open bronnen op het internet konden de online speurders achterhalen waar een 35-jarige veroordeelde zich mogelijk zou bevinden: de Bijlmer in Amsterdam. De Amsterdamse agenten aan wie gevraagd was naar hem uit te kijken, zagen hem niet veel later rijden en hielden hem aan. Deze man zonder vaste woon- of verblijfplaats mag dus zijn celstraf van ruim 6 jaar voor drugshandel alsnog gaan uitzitten.

Aanhouding gemeente Midden-Groningen

Dinsdag 26 april volgde een tweede aanhouding dankzij de hackathon. Dat betrof een 56-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen die nog 65.000 euro moest betalen.

Tweede keer hackathon ingezet

Het was de tweede keer dat FAST een hackathon inzette om voortvluchtige veroordeelden te traceren. Met de informatie die in de vorige hackathon is verzameld, konden uiteindelijk zo’n 15 veroordeelden aangehouden worden. Het toont aan dat publiek-private samenwerking zijn vruchten afwerpt.

Hackathon

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, heeft een hackathon niets te maken met hacken in de zin van het binnendringen van een computer(netwerk). Hackathon is een samentrekking van ‘hack’ en ‘marathon’, waarbij ‘hack’ verwijst naar een slimme of nieuwe manier om iets gedaan te krijgen.