OM legt beslag op rekeningen Van Lienden en zakenpartners

Verdenking uitgebreid met verduistering

Het OM laat weten dat na het verzoekschrift en de daarop volgende beschikking van de rechtbank Amsterdam in het civiele onderzoek naar het bestuur van Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA) aanleiding heeft gegeven om de verdenking in het strafrechtelijk onderzoek naar, onder meer, het (ex) bestuur van SHA, uit te breiden met verduistering. 'Als gevolg hiervan is inmiddels strafvorderlijk beslag gelegd op de Nederlandse bankrekeningen van verdachten voor een totaalbedrag van ruim 11,5 miljoen euro', aldus het OM.

Mondkapjesdeal

In februari 2022 maakte het OM bekend dat zij een strafrechtelijk onderzoek was gestart naar, onder meer, (ex) bestuurders van SHA. Aanleiding voor het onderzoek was de aangifte die Randstad eind december 2021 deed. Deze Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA) werd in het voorjaar van 2020 opgericht met als doel om Nederland belangeloos van meer mondkapjes te voorzien maar later bleek dat de (voormalig) bestuurders, naast de Stichting, ook een besloten vennootschap hadden opgericht die werd gebruikt bij de inkoop en verkoop van mondkapjes. Met deze vennootschap werd winst gegenereerd. Het door Randstad ingezette personeel zou, zonder hun medeweten, ook ingezet zijn voor de activiteiten van deze BV.

Bestuurders al geschorst

Sinds augustus 2021 doet het OM civiel onderzoek naar het bestuur van SHA. Deze taak is het OM toebedeeld naast haar taak als openbare aanklager in strafrechtelijke procedures. Eerder deze maand diende het OM in het kader van haar civiele taak een verzoekschrift in bij de rechtbank Amsterdam om de bestuurders van SHA te schorsen en te ontslaan. De rechtbank besloot donderdag al om de bestuurders met onmiddellijke ingang te schorsen uit hun bestuurderstaak en een tijdelijk nieuw bestuur te benoemen.

Waarheidsvinding

Het lopende strafrechtelijke onderzoek heeft ten doel waarheidsvinding ten aanzien van de vermoedelijk gepleegde strafbare feiten alsmede het veiligstellen van vermogensbestanddelen.