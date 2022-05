Pim Fortuyn 20 jaar geleden vermoord

Zo werd er vandaag in Rotterdam door zo'n 400 mensen meegelopen in een stille tocht ter nagedachtenis van Fortuyn. De tocht begon bij het voormalige huis van Fortuyn en liep via het stadhuis naar zijn standbeeld aan de Pim Fortuynplaats waar hij werd herdacht met twee minuten stilte.

Op 6 mei 2002, negen dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen waar zijn Lijst Pim Fortuyn aan deelnam, werd hij op een parkeerterrein van het Audiocentrum op het Media Park in Hilversum vermoord door de linksradicale milieuactivist Volkert van der Graaf. De dader werd vrijwel direct na de moord gearresteerd. Hij werd later veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar. De moord veroorzaakte veel ophef in binnen- en buitenland en maakte een discussie los over de vrijheid van meningsuiting. Er deden tevens verscheidene complottheorieën de ronde, waarover diverse boeken en documentaires zijn verschenen.