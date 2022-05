Vanwege toename wordt 'Bewaken en Beveiligen' hoofdtaak van politie

In de afgelopen jaren is het aantal personen en objecten, dat langdurig en intensief bewaakt en beveiligd wordt, flink toegenomen en zal naar verwachting blijven stijgen. 'Daarom wordt bewaken en beveiligen een hoofdtaak van de politie, net als noodhulp en opsporing. Dat moet onder meer voor lucht zorgen bij alle collega’s uit de basisteams die het nu als neventaak doen', zo meldt de politie woensdag.

Moorden op de broer van kroongetuige Nabil B., advocaat Derk Wiersum en Peter R. de Vries

De afgelopen twintig jaar is door de politie en andere organisaties flink geïnvesteerd in het stelsel Bewaken en Beveiligen. ‘Maar de laatste drie tot vier jaar is de politie ingehaald door een nieuwe werkelijkheid, die niemand voor mogelijk hield’, ziet directeur Bewaken en Beveiligen Willem Woelders. ‘Voorheen ging de politie uit van voorspelbaarheid. We namen actie op basis van concrete dreigingsinformatie. Nu is ook voorstelbaarheid een factor. En voorstelbaar is vrijwel alles gebleken. Denk aan de moorden op de broer van kroongetuige Nabil B., advocaat Derk Wiersum en Peter R. de Vries.’

DKDB

Nu zijn dagelijks heel veel politiemensen bezig met bewaken en beveiligen. De Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) zorgt voor persoonsbeveiliging, de Bewakingseenheid verricht persoonsbegeleiding en beveiligt strafprocessen zoals Marengo en Eris. Hierbij wordt intensief samengewerkt met medewerkers van Defensie, Dienst Vervoer & Ondersteuning, Rechtbankbeveiliging, NCTV en Openbaar Ministerie. Teams Bewaken en Beveiligen en cameratoezicht beveiligen objecten.

Informatie verzamelen

Daarnaast verzamelen medewerkers van de intell-organisaties binnen de eenheden en de Landelijke Eenheid informatie, om te duiden en dreigingsinschattingen te maken. Binnen de opsporing gaat veel capaciteit naar het opsporen van personen die verantwoordelijk zijn voor (strafbare) dreigingen en voorbereidingshandelingen voor de uitvoering daarvan.

Gaten in bestaande roosters

De Koninklijke Marechaussee werkt met de DKDB inmiddels op een aantal terreinen samen en Willem Woelders wil die samenwerking verder intensiveren. Maar een aanzienlijk deel van de werkzaamheden op het gebied van bewaken en beveiligen wordt binnen de politie gedaan als neventaak, door de Bewakingseenheid. Deze eenheid telt momenteel 450 politiemedewerkers uit basisteams. Door de inzet van deze medewerkers staat de operationele sterkte van de politie onder grote druk. Door hun afwezigheid in de basisteams vallen daar immers gaten in de roosters die door anderen moeten worden opgevuld.

'Druk op basisteams verlichten'

‘We zien dat de werkzaamheden van de Bewakingseenheid de laatste jaren een structureel karakter hebben gekregen. En daar komt naar verwachting de komende jaren geen verandering in’, zegt Woelders. ‘Mede om de druk op de basisteams te verlichten, gaat de politie van bewaken en beveiligen een hoofdtaak maken, net als bijvoorbeeld noodhulp en opsporing.’