Binnenvaart vervoert meer goederen in 2024

In 2024 vervoerden binnenvaartschepen ruim 331 miljoen ton goederen over de Nederlandse binnenwateren. Dat is 1,2 procent meer dan een jaar eerder. Vooral het vervoer van containers en van natte bulkgoederen zoals biodiesel is toegenomen. Het vervoer van steenkool nam af. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Het vervoer van natte bulkgoederen nam in 2024 toe met 2,3 procent tot ruim 122 miljoen ton. Dit komt voor het grootste deel doordat er meer chemische producten vervoerd werden. Het vervoerd gewicht per container steeg met 3,4 procent, het aantal containers (in TEU, de standaardmaat voor containers) met 3,6 procent. Er werden ongeveer evenveel droge bulkgoederen vervoerd als in 2023.

Meer goederen aangevoerd vanuit het buitenland

In 2024 steeg de aanvoer van goederen vanuit het buitenland via de binnenvaart naar 64 miljoen ton; dat is 5,5 procent meer dan in 2023. Vooral het vervoerd gewicht van geraffineerde aardolieproducten (zoals benzine en diesel) en chemische producten lag hoger. Deze goederensoorten kwamen vooral uit België.

Het binnenlands vervoer nam met 1,7 procent toe tot ruim 112 miljoen ton. Dit kwam vooral doordat het vervoer van goederen in containers toenam: het gewicht steeg met 6,0 procent en het aantal containers (in TEU) met 6,2 procent. Het grootste deel van het vervoerde gewicht binnen Nederland bestond uit metaalertsen en andere delfstoffen (zoals zand en grind), goederen vervoerd in containers en geraffineerde aardolieproducten.

De afvoer van goederen van Nederland naar het buitenland per binnenvaartschip is afgenomen tot ruim 111 miljoen ton in 2024. Dit komt voornamelijk doordat er minder kolen naar Duitsland werden vervoerd.