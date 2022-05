Internationaal Strafhof Den Haag start met 42 onderzoekers in Oekraïne

Onderzoek naar oorlogsmisdrijven

'Ik kan bevestigen dat mijn bureau vandaag een team van 42 onderzoekers, forensische experts en ondersteunend personeel naar Oekraïne heeft gestuurd om ons onderzoek naar misdrijven die onder de jurisdictie van het Internationaal Strafhof vallen (“ICC” of het “Hof”) te bevorderen en ondersteuning te bieden aan Oekraïense nationale autoriteiten. Dit is de grootste onderzoek in de geschiedenis van het Internationaal Strafhof in Den Haag sinds de oprichting', liet Khan weten.

'Oprechte waardering voor Nederlandse regering'

Kahn sprak zijn oprechte waardering uit voor de Nederlandse regering, wiens sterke samenwerking in de afgelopen weken de detachering van een aanzienlijk aantal Nederlandse nationale experts naar het ICC heeft vergemakkelijkt ter ondersteuning van deze missie.

'Grotere impact'

Volgens Kahn zal deze samenwerking de impact van de forensische en onderzoeksacties op het terrein aanzienlijk vergroten. 'In reële termen zal het ons in staat stellen meer getuigenissen te verzamelen, de identificatie van relevant forensisch en digitaal materiaal te ondersteunen en ervoor te zorgen dat informatie en bewijsmateriaal wordt verzameld op een manier die de toelaatbaarheid ervan in toekomstige procedures voor het ICC versterkt', aldus Kahn.