Joshua Camera start bouw penthouses met uitzicht op Amsterdam-Rijnkanaal

Vastgoedontwikkelaar PEX Real Estate bouwt op het Cruquiuseiland in Amsterdam twee nieuwe penthouses bovenop de luxe woontoren ‘De Parel van Amsterdam’. De vastgoedbeheerder en projectontwikkelaar verwacht het gebouw in het derde kwartaal van 2022 op te leveren. “Dan kunnen bewoners hier in alle rust genieten van het uitzicht over dit verkeersluwe deel van het Amsterdam-Rijnkanaal”, blikt Joshua Camera, directeur en eigenaar van PEX Real Estate, vooruit.

De twee penthouses worden allebei ongeveer 160 vierkante meter in oppervlak en ook de appartementen onder de penthouses zijn ruim ingedeeld, met bijna 90 vierkante meter per stuk. Alle appartementen hebben daarnaast hun eigen balkon op het zuiden en de bewoners van de penthouses beschikken straks over een luxe dakterras, met uitzicht over Amsterdam.

Moderne vormgeving

“De naam ‘De Parel van Amsterdam’ komt niet helemaal uit de lucht vallen”, legt Joshua Camera uit. “De moderne vormgeving van het gebouw creëert samen met de lichte gevel een luxe, rustige uitstraling. Daarmee is ons doel om het gebouw een eyecatcher in de buurt te maken in ieder geval geslaagd.”

Bij de bouw van de woontoren had PEX Real Estate bijzondere aandacht voor duurzaamheid. Daar is immers steeds meer aandacht voor, zeker bij de bouw van nieuwe woningen. “Met simpelweg afval scheiden en zonnepanelen plaatsen, voldoe je niet meer aan de standaarden”, aldus Camera. “Bij de bouw van dit complex maken we daarom ook gebruik van hoogwaardige isolatie en geavanceerde installaties die bijdragen aan het zo duurzaam mogelijk wonen.”

In tegenstelling tot veel andere delen van Amsterdam is de nieuwe woontoren goed te bereiken met zowel de auto als het openbaar vervoer. Het Cruquiuseiland ligt op een paar minuten afstand van de Ring A10 en ook tramlijn 7 is om de hoek. Daardoor is het centrum van Amsterdam binnen tien minuten te bereiken.

Joshua Camera: “De Parel van Amsterdam is mooie toevoeging aan dit gebied”

Amsterdam is al jaren op zoek naar geschikte plekken om nieuwe woningen te bouwen. De gemeenteraad van Amsterdam besloot in 2008 om het Cruquiuseiland, waar tot dat moment voornamelijk industrie gevestigd was, om te bouwen tot een moderne woon- en werklocatie. In de tussentijd is er al veel gesloopt en gebouwd en ook de komende jaren komen er nog honderden woningen en bedrijfsruimtes bij. Niet alleen huizen en woontorens, maar ook theaters, scholen en horecagelegenheden bloeien op in dit deel van het Oostelijk Havengebied.

Joshua Camera ziet een snelgroeiende, stoere stadswijk: “Een aantal jaar geleden stonden hier voornamelijk oude vervallen gebouwen”, herinnert Camera aan het oude industriegebied. “In de afgelopen jaren zijn hier hele mooie dingen gebouwd en de ‘De Parel van Amsterdam’ is een mooie toevoeging, passend in het plaatje van dit gebied.”

PEX Real Estate

Het in 2017 door Joshua Camera opgerichte PEX Real Estate belegt, beheert en ontwikkelt voornamelijk in Groningen, maar breidt de portefeuille uit en is steeds vaker te vinden op A-locaties in andere grote Nederlandse steden. PEX investeert in hoge mate in eigen ontwikkelings- en beleggingsprojecten om het woongenot van kopers en huurders te maximaliseren.