Politie onderzoekt meldingen tijdens festiviteiten in Kaatsheuvel

De politie is een onderzoek gestart nadat zes mensen bij een EHBO-post aangaven dat ze zaterdagavond 21 mei mogelijk zouden zijn gestoken of geprikt op het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel. Een van hen, een 18-jarige vrouw, werd onwel en is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie is een onderzoek gestart naar aanleiding van de meldingen die gisterenavond werden gedaan bij de EHBO-post op het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel. De Forensische Opsporing onderzoekt onder andere of deze mensen vannacht zijn gestoken of geprikt en waarmee dat dan zou zijn gedaan. Ook wordt onderzocht wat ervoor heeft gezorgd dat de 18-jarige vrouw onwel is geworden. Een ander persoon heeft aangifte gedaan.